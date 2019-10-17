Олег Гладковський прибув до аеропорту Бориспіль, щоб вилетіти до Брюсселя для участі у виставці, заявили у корпорації Богдан.
Олег Гладковський не намагався втекти з України, заявили у корпорації Богдан, в якій він є президентом.
У Богдані уточнили, що колишній перший заступник секретаря РНБО мав вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселя, для чого прибув в аеропорт Бориспіль.
– Усе це затримання – не більше ніж інсинуації та спроба створити картинку для телебачення, – зазначили у корпорації.
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Також у Богдані нагадали, що Гладковський не є фігурантом жодної кримінальної справи.
Як повідомлялося, співробітники НАБУ затримали Гладковського в аеропорту Бориспіль 17 жовтня.
Фото: Олександр Дубинський