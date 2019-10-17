Хто завітав на церемонію, як нагороджували блогерів та як святкували завершення голосування – у репортажі Фактів ICTV зі щорічної премії ТОП-100 блогерів 2019.

Голосування ТОП-100 блогерів України, яке вже п’ятий рік поспіль проводить сайт Факти ICTV, завершилось. У 2019 році перемогу розділили Уляна Супрун та Яніна Соколова. А нагороду Народний вибір отримав Дід Олесь.

На п’ятий ювілейний рік Факти ICTV організували урочисте нагородження. Пурпурова доріжка, софітові літери TOP-100 та шампанське – вечірка розпочалась.

Біля входу до будівлі помічаємо скупчення людей, що з кимось фотографуються та голосно скандують. Можна було припустити, що Том Круз повернувся в Україну, але виявилось, що YouTube-блогер Дід Олесь проводить фан-зустріч. Він, хто не знає, має свій YouTube-канал, де обговорює з росіянами геополітичні питання та вступає з ними в гарячі суперечки.

Під одним дахом зібрались найпопулярніші лідери думок країни. Близько 50 номінантів нагородження з’їхались з усіх куточків України.

Цього разу обирали тих людей, які формують вибір українців – підкорюють, впливають, змінюють.











Під прицілом камер: як пройшла церемонія ТОП-100 блогерів 2019 / 3 фотографии

Вибухове поєднання блогерів одразу дало свої плоди – більшість запустили прямі ефіри, спілкувались один з одним на камеру та домовлялись про колаборації. Відчуття, що після цієї зустрічі український YouTube поповниться цікавим контентом.

Марія Мадгізон запускає стрім, у ролі оператора – Андрій Луганський, а у кадрі можна помітити всіх, хто завітав на церемонію – Дід Олесь активно розповідає щось своїм глядачам, Олексій Петров робить селфі біля фотозони, Ігор Вадимович запрошує всіх завітати в його рідну Одесу, а Олександр Дідюхін, одягнутий у пишну рясу, спілкується з колегами-блогерами.

– Це – всі наші, – коментує Мадгізон.

Помітили і Юрія Марченка, більш відомого під псевдонімом Кошмарченко, ведучого Павла Казаріна, письменника Мартіна Бреста, телеведучого Юрія Гудименка, зірку Мамахохотала Анну Гресь.

Та прийшли вони сюди не тільки заради неформального спілкування – вже через деякий час розпочались освітні лекції. Так, блогери не тільки несуть істину у маси, але й навчаються.

Ведучою вечора, яка задавала темп дискусії, стала керівник інтернет-департаменту ICTV Ольга Тищук.

Які трансформації відбуваються в українському інформаційному середовищі, в чому секрет популярного контенту та за якими соцмережами майбутнє – те, що треба знати, щоб не втратити свою аудиторію. Про це розповів Максим Саваневський, керівний партнер комунікаційної групи PlusOne.











Під прицілом камер: як пройшла церемонія ТОП-100 блогерів 2019 / 3 фотографии

П’ять коротких тез про соцмережі:

16 млн українців користуються YouTube, 13 млн – Facebook, 11 млн – Instagram;

українці менше коментують, але частіше поширюють пости;

Україна входить в топ-3 країни з найбільшою часткою жінок у Facebook – 61% від загальної аудиторії;

телефон остаточно переміг десктоп – 9,1 млн українців користуються Facebook лише з телефону;

обертів набирає китайська соцмережа TikTok – в Україні вже близько 3 млн користувачів. І це прямий конкурент Instagram.

Словом, блогерам є, над чим замислитись. Але найочікуваніша частина – урочисте нагородження. Вишукані скляні нагороди у формі лайка весь вечір чекали на своїх володарів. На жаль, обидві переможниці рейтингу завітати на церемонію не змоги.

Втім, Яніна Соколова вийшла на відеозв’язок, подякувавши своїм фанатам за шалену підтримку.

Нагородження найкращого блогера України 2019 у рамках проекту ТОП-100 блогерів сайту Факти ICTV Опубліковано Факти ICTV Середа, 16 жовтня 2019 р.

– Я розумію, наскільки архіважливо артикулювати антипропаганду. Я дуже щаслива, що проекти, які займаються антипропагандою, мають таку популярність і такі обсяги в українському YouTube.

Привітали з перемогою у Народному виборі й Діда Олеся. Зі сцени він поділився історією свого блогерства – як знімав сімейні ролики, а після 2014 року почав політичну боротьбу проти країни-агресора.







Під прицілом камер: як пройшла церемонія ТОП-100 блогерів 2019 / 2 фотографии

А далі – дискусійна панель з запрошеними гостями. Журналіст, блогер і політик Мустафа Найєм, шеф-редактор програми Факти ICTV Олена Фроляк, головний редактор проекту VoxCheck Максим Скубенко та політтехнолог Олексій Голобуцький зібрались на одній сцені, щоб обговорити, як соцмережі впливають на українців. Модерував розмову журналіст та ведучий програми Свобода слова Вадим Карп’як.

Цінувати справжнє, а не віртуальне, не піддаватись емоціям під час провокацій у мережах та протидіяти пропаганді – дійшли висновків експерти.

Після панелей – знову неформальне спілкування. Хтось поспішав додому, надихнувшись для нових постів і відео, хтось ще довго обговорював свої думки, ідеї та враження з іншими.

Вони такі різні. Деякі – влучні у своїх висловлюваннях, інші – контраверсійні, з думкою деяких можна не погоджуватись, а іншими захоплюватись.

Але такі зустрічі розширюють кругозір, дозволяють вийти з тієї інформаційної бульбашки, в яку помістило нас наше оточення.

Факти ICTV дякують всім блогерам, експертам, спікерам та організаторам – без кожного з вас ми б не створили цей масштабний проект.

Хочемо окремо подякувати нашим спонсорам: Unit.City за чудову локацію, Сoca-Cola та Pernod Ricard Ukraine за смачні напої, СушиЯ за апетитне частування та МХП за підтримку протягом всього проекту.