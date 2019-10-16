Факти ICTV разом з українцями та експертами визначили переможців у щорічному голосуванні ТОП-100 блогерів. Як розподілились голоси між кращими блогерами країни – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Голосування ТОП-100 блогерів України завершилось, а переможцями стали Яніна Соколова та Уляна Супрун.

В цьому році ми обирали блогерів, які найбільше впливають на вибір українців. Голосували не тільки відвідувачі сайту, а й експертна комісія – у пропорційному розподілі 50% на 50%.

У традиційному інтернет-голосуванні ТОП-100 блогерів України, де кожен міг віддати свій голос за улюбленого автора, перемогла Яніна Соколова, набравши 13 432 бали.

Соколова – журналістка, ведуча, акторка, продюсерка. Сотні тисяч підписників стежать за життям, думками та інтерв’ю блогера у YouTube та Facebook. Разом з командою вона створила мультимедійний проект Я, Ніна, спрямований на підтримку онкохворих людей.

Друге місце, набравши 9 942 бали, посів YouTube, Twitter та Telegram-блогер Андрій Луганський. Він веде свою боротьбу в інформаційній війні з Росією. Його баталії проходять в чат-рулетці, де блогер спілкується з росіянами або людьми з протилежними політичними поглядами.

Замикає трійку Уляна Супрун – 6 407 балів.

Серед закритого голосування експертного журі лідером навпаки стала Уляна Супрун, набравши 656 з 700 можливих балів.

Манту мочити можна, а від протягу неможливо захворіти – колишня виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я розвіює закоренілі міфи. Facebook-сторінка Супрун – джерело порад про медицину.

Друге місце експерти віддали Роману Шрайку, давши йому 617 балів. Він веде свою сторінку у Facebook та чотири Telegram-канали. Шрайк різносторонній та обговорює абсолютно будь-які теми – від політики та інсайдів з влади до відгуків про серіали та фільми або смішних мемів і фотожаб.

Переможниця інтернет-голосування Яніна Соколова у експертів опинилась на третьому місці, отримавши 600 балів.

Отже за сумою балів кращими блогерами 2019 року стали Яніна Соколова та Уляна Супрун, розділивши перемогу на двох.

Нагадаємо, у складі журі були Андрій Карпов (переможець ТОП-100 блогерів України 2018), Віктор Литовченко (переможець категорії Народний вибір ТОП-100 блогерів України 2018), Вадим Карп’як (ведучий програми Свобода слова), Максим Бородін (переможець проекту Нові лідери 2018), Ольга Тищук (керівник інтернет-департаменту ICTV), Оксана Дихніч (продюсер програм Громадянська оборона та Антизомбі) та Максим Скубенко (керівник проекту VOXCheck).

Факти ICTV нагородили блогерів на урочистій церемонії. Як це відбувалось, хто завітав та про що говорили – скоро у нашому репортажі.

Нагадаємо, у категорії Народний вибір переміг Дід Олесь.