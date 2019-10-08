PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Дід Олесь – найкращий блогер України в категорії Народний вибір

Факти ICTV завершили рейтинг ТОП-100 блогерів України. Найкращим блогером в категорії Народний вибір став дід Олесь.

Дід Олесь – найкращий блогер України в категорії Народний вибір

Факти ICTV вже вп’яте проводять унікальний проект ТОП-100 блогерів України. Традиційно цього року українці обирають найкращих блогерів нашої країни. Рейтинг поділяється на дві категорії: ТОП-100 блогерів та Народний вибір.

На відміну від категорії ТОП-100, де 50% голосів складе експертна думка, в категорії Народний вибір переможця визначають користувачі сайту.

Переможці категорії Народний вибір

Найбільшу кількість голосів у категорії Народний вибір отримав Олександр Мигун (дід Олесь)3 935 голоси.

YouTube-блогер, який записує розмови з росіянами у чат-рулетці, а також висловлює власні думки стосовно політики. На YouTube-канал блогера підписано понад 16 тис. користувачів.

Ігор Вадимович посів друге місце, отримавши 3 562 голоси. Блогер веде YouTube-канал Одеська Хунта, де понад 58 тис. підписників.

Канал присвячений боротьбі з російською пропагандою. Блогер спілкується з росіянами або з людьми з абсолютно протилежними політичними поглядами у чат-рулетці.

Олексій Петров посів третє місце – 3 423 голоси. Facebook-блогер на своїй сторінці пише щоденні аналітичні дописи та коментує актуальні новини.

Також у Олексія є YouTube-канал Шалений кіт, де він розмірковує та висловлює власну точку зору.

А как там судьба прослушки в трубе у Трубы? Вышли уже на кого-то? Или передумали, чтобы ненароком не выйти на самих себя!

Опубліковано Олексієм Петровим Понеділок, 7 жовтня 2019 р.

Статистика

Голосування тривало протягом місяця – з 6 вересня до 6 жовтня. Рейтинг зібрав 155 238 голосів. З них 111 762 голоси у категорії ТОП-100 та 43 476 голоси у категорії Народний вибір.

До рейтингу увійшли 179 блогерів, серед яких 145 чоловіків та 34 жінки.

Нагадуємо, що 16 жовтня відбудеться закрита церемонія нагородження у двох номінаціях – ТОП-100 та Народний вибір, куди ми запрошуємо всіх блогерів з ТОП-100. Для того, щоб отримати запрошення, необхідно написати на електронну пошту [email protected] .

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Голосування ТОП-100 блогерів України закрите: 16 жовтня ми дізнаємось переможця
Голосування ТОП-100 блогерів України закрите: 16 жовтня ми дізнаємось переможця
Блогери допомагають розширити кругозір та вийти з інформаційної бульбашки – Максим Скубенко
Блогери допомагають розширити кругозір та вийти з інформаційної бульбашки – Максим Скубенко
Блогер повинен доносити не лише свої політичні погляди, а й соціально-значимі речі – Ольга Тищук
Блогер повинен доносити не лише свої політичні погляди, а й соціально-значимі речі – Ольга Тищук
Якщо ти вже став на цей шлях, то відступати нікуди – Андрій Луганський про блогерство
Якщо ти вже став на цей шлях, то відступати нікуди – Андрій Луганський про блогерство
ТОП-100 блогерів України 2019: хто увійшов до складу експертної комісії
ТОП-100 блогерів України 2019: хто увійшов до складу експертної комісії
Факти ICTV запускають голосування ТОП-100 блогерів України 2019
Факти ICTV запускають голосування ТОП-100 блогерів України 2019
Топ-100 блогерів України 2019
Факти ICTV проведуть рейтинг Топ-100 блогерів України 2019
Як створити популярний акаунт в Instagram. Поради відомих блогерів України
Як створити популярний акаунт в Instagram. Поради відомих блогерів України
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка