Факти ICTV завершили рейтинг ТОП-100 блогерів України. Найкращим блогером в категорії Народний вибір став дід Олесь.

Факти ICTV вже вп’яте проводять унікальний проект ТОП-100 блогерів України. Традиційно цього року українці обирають найкращих блогерів нашої країни. Рейтинг поділяється на дві категорії: ТОП-100 блогерів та Народний вибір.

На відміну від категорії ТОП-100, де 50% голосів складе експертна думка, в категорії Народний вибір переможця визначають користувачі сайту.

Переможці категорії Народний вибір

Найбільшу кількість голосів у категорії Народний вибір отримав Олександр Мигун (дід Олесь) – 3 935 голоси.

YouTube-блогер, який записує розмови з росіянами у чат-рулетці, а також висловлює власні думки стосовно політики. На YouTube-канал блогера підписано понад 16 тис. користувачів.

Ігор Вадимович посів друге місце, отримавши 3 562 голоси. Блогер веде YouTube-канал Одеська Хунта, де понад 58 тис. підписників.

Канал присвячений боротьбі з російською пропагандою. Блогер спілкується з росіянами або з людьми з абсолютно протилежними політичними поглядами у чат-рулетці.

Олексій Петров посів третє місце – 3 423 голоси. Facebook-блогер на своїй сторінці пише щоденні аналітичні дописи та коментує актуальні новини.

Також у Олексія є YouTube-канал Шалений кіт, де він розмірковує та висловлює власну точку зору.

А как там судьба прослушки в трубе у Трубы? Вышли уже на кого-то? Или передумали, чтобы ненароком не выйти на самих себя! Опубліковано Олексієм Петровим Понеділок, 7 жовтня 2019 р.

Статистика

Голосування тривало протягом місяця – з 6 вересня до 6 жовтня. Рейтинг зібрав 155 238 голосів. З них 111 762 голоси у категорії ТОП-100 та 43 476 голоси у категорії Народний вибір.

До рейтингу увійшли 179 блогерів, серед яких 145 чоловіків та 34 жінки.

Нагадуємо, що 16 жовтня відбудеться закрита церемонія нагородження у двох номінаціях – ТОП-100 та Народний вибір, куди ми запрошуємо всіх блогерів з ТОП-100. Для того, щоб отримати запрошення, необхідно написати на електронну пошту [email protected] .