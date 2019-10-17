Олега Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

У НАБУ пояснили, що Гладковського затримали у зв’язку з підозрою проти нього у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

Більше інформації в бюро повідомити відмовилися, посилаючись на таємницю слідства.

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У мережі з’явилися фото затримання Гладковського.







Як НАБУ затримувало Гладковського – фото операції / 2 фотографии

Як відомо, наприкінці серпня НАБУ відкрило справу проти колишнього першого заступника голови РНБО Олега Гладковського через можливе недекларуванням доходів на суму понад 4,5 млн грн.

Фото: Олександр Дубинський