Олега Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем.
Співробітники Національного антикорупційного бюро України 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
У НАБУ пояснили, що Гладковського затримали у зв’язку з підозрою проти нього у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).
Більше інформації в бюро повідомити відмовилися, посилаючись на таємницю слідства.
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У мережі з’явилися фото затримання Гладковського.
Як НАБУ затримувало Гладковського – фото операції / 2 фотографии
Як відомо, наприкінці серпня НАБУ відкрило справу проти колишнього першого заступника голови РНБО Олега Гладковського через можливе недекларуванням доходів на суму понад 4,5 млн грн.
Фото: Олександр Дубинський
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