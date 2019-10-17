PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Як НАБУ затримувало Гладковського – фото операції

Олега Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Як НАБУ затримувало Гладковського – фото операції

Співробітники Національного антикорупційного бюро України 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

У НАБУ пояснили, що Гладковського затримали у зв’язку з підозрою проти нього у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

Більше інформації в бюро повідомити відмовилися, посилаючись на таємницю слідства.

Читайте: Луценко про справу НАБУ проти нього: Видали блоху за мамонта

У мережі з’явилися фото затримання Гладковського.

Як НАБУ затримувало Гладковського – фото операції / 2 фотографии

Як відомо, наприкінці серпня НАБУ відкрило справу проти колишнього першого заступника голови РНБО Олега Гладковського через можливе недекларуванням доходів на суму понад 4,5 млн грн.

Фото: Олександр Дубинський

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

10 фактів про Гладковського: біографія та скандал в оборонці
10 фактів про Гладковського: біографія та скандал в оборонці
Летів на виставку: реакція корпорації Богдан на затримання Гладковського
Летів на виставку: реакція корпорації Богдан на затримання Гладковського
Гладковського затримало НАБУ в аеропорту Бориспіль
Гладковського затримало НАБУ в аеропорту Бориспіль
Луценко про справу НАБУ проти нього: Видали блоху за мамонта
Луценко про справу НАБУ проти нього: Видали блоху за мамонта
Володимир Зеленський
Після звернення Зеленського НАБУ зареєструвало понад 1,7 тис. справ
Рада дозволила прослуховувати нардепів без згоди парламенту
Рада дозволила прослуховувати нардепів без згоди парламенту
Максим Микитась
САП готує арешт екс-нардепа Микитася
Каналізація і тротуари: на що скаржилися українці НАБУ після заклику Зеленського
Каналізація і тротуари: на що скаржилися українці НАБУ після заклику Зеленського
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка