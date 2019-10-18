У лютому 2020 року пройде національний відбір до пісенного конкурсу Євробачення, ведучим заходу стане Сергій Притула.

Сергій Притула стане ведучим Нацвідбору на Євробачення у 2020 році.

Прямі ефіри Національного відбору розпочнуться 8 лютого й транслюватимуться паралельно на телеканалах СТБ і UA: Суспільне мовлення.

Після скандалів, пов’язаних із Нацвідбором на Євробачення-2019, Притула пожартував, що питатиме учасників про формулу Штайнмаєра.

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Заплановано три прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2020: 8 і 15 лютого (півфінали) та 22 лютого (фінал).

Переможець Нацвідбору представить Україну на 65-му пісенному конкурсі Євробачення у місті Роттердам (Нідерланди), який пройде 12, 14 і 16 травня 2020 року.

Як повідомлялося, відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.