Колишньому першому заступнику секретаря Ради Національної безпеки та оборони Олегу Гладковському повідомили про підозру.

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила про оголошення підозри детективами Національного антикорупційного бюропідозру колишньому першому заступникові секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олегу Гладковському.

Зазначається, що підозру погодив керівник САП Назар Холодницький.

Як пояснили у САП, екс-посадовець використав надану йому владу та службове становище, щоб отримати неправомірну вигоду структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ Автомобільна компанія Богдан Моторс.

Гладковський нібито забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом держбюджету вантажних автомобілів МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства Автоскладальний завод №2, що входить до складу компанії Богдан.

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– Ці дії завдали державі понад 10,62 млн грн збитків, – йдеться у повідомленні САП.

Крім того, правоохоронці з’ясували, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, а саме $54 тис. (за 2016 рік), $63 тис. (за 2017 рік) та $47,5 тис. (за 2018 рік).

Як повідомлялося, співробітники НАБУ затримали Гладковського в аеропорту Бориспіль 17 жовтня.

Фото: UA:Перший