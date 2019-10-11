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Факти / Україна

Укрпошта може стати квазібанком – Криклій

Міністерство інфраструктури України запустило процес перетворення Укрпошти на квазібанк.

Укрпошта може стати квазібанком – Криклій

У Міністерстві інфраструктури України хочуть, щоб Укрпошта стала квазібанком. Про це написав глава відомства Владислав Криклій у коментарях у Facebook гендиректору Укрпошти Ігорю Смілянському.

Той зі свого боку заявив ЗМІ, що робота над дозволом Укрпошті працювати із коштами населення у рамках обмеженої банківської ліцензії вже триває.

Як відомо, Укрпошта хоче відкривати клієнтам рахунки. Однак Нацбанк не підтримує цю ідею, вказуючи на те, що в Україні частка великих держбанків перевищує 50% ринку.

Читайте: Від 4 до 10 днів: Укрпошта запустила прискорену доставку в США

Квазібанк – установа, яка не відповідає законодавчому визначенню банку і не зареєстрована як банк, але надає окремі послуги, подібні до послуг банків.

Нагадаємо, Укрпошта підвищує тарифи на доставку періодичних видань з 1 січня 2020 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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