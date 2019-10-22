Київський райсуд зняв арешт з автомобіля Lexus, на якому Олена Зайцева під час ДТП у Харкові збила 11 людей.

Адвокат Дмитро Марцоні, який представляє інтереси потерпілих у смертельній ДТП у Харкові, повідомив про зняття арешту з авто, на якому Олена Зайцева збила на смерть шістьох пішоходів.

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– Сьогодні Київський суд зняв арешт з Lexus, яким керувала Зайцева в ніч страшної трагедії два роки тому. Підставою стала заява власника майна – пана Зайцева. На засідання ні він, ні його представник не з’явилися, – написав він.

Нагадаємо, 26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у ДТП та призначив обом покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Факти ICTV публікували фото, на яких можна побачити умови, в яких утримують Олену Зайцеву в колонії.

Джерело: Дмитро Марцоні