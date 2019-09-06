Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України опублікувала фото умов утримання в колонії Олени Зайцевої.
Олена Зайцева відбуває покарання в колонії зі звичайними умовами утримання, а не в підвищеному комфорті. Йдеться про Покровський виправний центр №79.
Фігурантка резонансної ДТП у Харкові стане четвертою ув’язненою в кімнаті.
У Державній кримінально-виконавчій службі заявили, що в Україні немає окремого центру чи колонії для жінок, які вперше засуджені за злочини, вчинені з необережності. Але такий сектор є у виправній установі, де перебуває Зайцева.
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У коментарях під постом Державної кримінально-виконавчої служби користувачі мережі розділилися на два табори. Хтось вважає, що ув’язнені мають перебувати у комфорті та перевиховуватися, а хтось нарікає на тому, що у лікарнях умови гірші.
Нагадаємо, 26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у ДТП та призначив обом покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.