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Факти / Україна

У лікарнях гірше: в яких умовах відбуває покарання Зайцева в колонії

Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України опублікувала фото умов утримання в колонії Олени Зайцевої.

У лікарнях гірше: в яких умовах відбуває покарання Зайцева в колонії

Олена Зайцева відбуває покарання в колонії зі звичайними умовами утримання, а не в підвищеному комфорті. Йдеться про Покровський виправний центр №79.

Фігурантка резонансної ДТП у Харкові стане четвертою ув’язненою в кімнаті.

У Державній кримінально-виконавчій службі заявили, що в Україні немає окремого центру чи колонії для жінок, які вперше засуджені за злочини, вчинені з необережності. Але такий сектор є у виправній установі, де перебуває Зайцева.

Читайте: Засуджену за ДТП у Харкові Зайцеву етапували до виправного центру

У коментарях під постом Державної кримінально-виконавчої служби користувачі мережі розділилися на два табори. Хтось вважає, що ув’язнені мають перебувати у комфорті та перевиховуватися, а хтось нарікає на тому, що у лікарнях умови гірші.

У лікарнях гірше: в яких умовах відбуває покарання Зайцева в колонії / 8 фотографий

Нагадаємо, 26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у ДТП та призначив обом покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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