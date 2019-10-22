У жовтні в Україні переважає суха погода, немає сильних вітрів, тож рівень забруднення повітря у містах є типовим для цієї пори року.

Рівень забруднення повітря у містах України є типовим для цієї пори року, адже у жовтні в країні переважає суха погода, немає сильних вітрів. Одночасно з цим у приземному шарі повітря наявні затримувальні шари інверсій та ізотермій, які призводять до утворення туманів вранці та ввечері.

Про це під час брифінгу заявив директор Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Микола Кульбіда.

– Відсутність переміщення приземного повітря з верхніми шарами атмосфери спричинювало поступове накопичення шкідливих домішок, забруднюючих речовин у приземному шарі повітря, – каже Кульбіда.

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Також він додав, що тривога через забруднення повітря оксидом вуглецю немає суттєвих підстав. Адже, згідно з результатами спостережень, в усіх великих містах України концентрація оксиду вуглецю становила від 0,1 до 1,4 у співвідношенні до гранично допустимої концентрації (яка становить 5 мікрокрограм на куб. м).

– Тобто, лише у Дніпрі, Кам`янському, Кривому Розі, Львові і Одесі відбулося перевищення гранично допустимої концентрації (оксиду вуглецю), але таке перевищення є характерним для такого осіннього періоду, і нічого надзвичайного на території України немає. Це звичний режим забруднення і, крім оксиду вуглецю, є перевищення по іншим параметрам, але воно незначне, – розповів Кульбіда.

Директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук заявив, що тління чотирьох осередків торфу у Київській області не призводять до небезпечної концентрації забруднювальних речовин у повітрі у столиці.

Нагадаємо, що раніше у КМДА назвали причину забруднення повітря у Києві.