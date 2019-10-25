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Факти / Україна / Політика

Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе – Кучма сказав чому

Представник України в ТКГ у Мінську Леонід Кучма заявив, що формула Штайнмайєра до миру на Донбасі не призведе, оскільки вона не є формулою миру.

Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе – Кучма сказав чому

Другий президент України Леонід Кучма (1994 – 2005) сказав, що формула Штайнмаєра не передбачає миру. 

– Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так – а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося. Це взагалі “здати нас із потрохами”, так би мовити, – сказав він.

Кучма вважає повним абсурдом проведення виборів на Донбасі без попереднього виведення військ, роззброєння та відновлення українського кордону. Тому що в сьогоднішніх умовах контролювати виборчий процес туди не поїдуть ні спостерігачі, ні журналісти.

За словами Кучми, не може бути мови і про особливий статус Донбасу, тому що це – шлях до конфедерації, що для України є неприйнятним.

Читайте: Формула Штайнмаєра чи Путіна: чи можливе розведення військ на Донбасі

Державний діяч додав, що перед тим, як на щось погоджуватися потрібно оцінити стан окупованої території.

– Цей регіон практично зруйнований. За найскромнішими розрахунками, на його відновлення потрібно €100 млрд, – сказав він.

Леонід Кучма вважає, що відновлення миру на Донбасі – це тривалий та відповідальний процес, який значною мірою залежить від позиції лідерів європейських країн, а, особливо, від Дональда Трампа.

– Бо сьогодні тільки ця країна більш-менш має вплив на Росію, – зауважив Кучма.

До слова, Леонід Кучма стурбований тим, що лідери Франції та Німеччини підштовхуватимуть Володимира Зеленського до поступок Росії під час переговорів у нормандському форматі.

Джерело: Укрінформ

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