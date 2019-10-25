Екс-керівник Міністерства агрополітики Максим Мартинюк вважає, що компанію Укрспирт варто продавати у будь-якому разі, навіть за низькою ціною.

Державну компанію Укрспирт, яка є монополістом з виробництва спирту, варто продати, навіть якщо ціна продажу буде на рівні ціни металобрухту.

Такої думки дотримується колишній в. о. міністра агрополітики і продовольства Максим Мартинюк.

Призначений 23 жовтня виконувачем обов’язків директора Укрспирту Сергій Блеськун заявив, що за умови приватизації Укрспирту за нього можна виручити 6-7 млрд грн. Однак Максим Мартинюк сумнівається в адекватності цієї оцінки – вона занадто завищена.

– Залишилося знайти чудо-інвестора, який заплатить 6-7 млрд грн за підприємство з вартістю активів 0,86 млрд (зокрема основних засобів – 0,13 млрд) і EBITDA приблизно 0,04 млрд грн, – зазначив Максим Мартинюк.

Водночас Мартинюк вказав, що Офіс президента Володимира Зеленського анонсував внесення закону щодо демонополізації спиртової галузі вже з 1 січня 2020 року.

Якщо це станеться, Укрспирт буде абсолютно не цікавий покупцям, а саме – виробникам горілки, яким набагато цікавіше буде отримати ліцензію та побудувати сучасні спиртові заводи з глибокою переробкою сировини і сучасним обладнанням і зробити це там, де буде вигідно горілчаникам з точки зору логістики та сировинної бази.

Читайте: Вчені назвали небезпеку частого вживання алкоголю

Ще одним аргументом проти участі в приватизації Укрспирту виробників горілки Мартинюк назвав те, що це може затягнутися на невизначений час, а навіть якщо приватизація і відбудеться, то напевно супроводжуватиметься судовими розглядами.

На думку Мартинюка, єдиний спосіб продати морально і фізично застарілі заводи Укрспирту – продавати їх разом з квазімонополією на виробництво етилового спирту на певний термін, протягом якого покупці інвестуватимуть у модернізацію заводів.

Лише в такому разі інвестиції нових власників спиртових заводів окупляться, але держава повинна гарантувати, що нові ліцензії на виробництво спирту дійсно не видаватимуться протягом певного часу. Однак навіть за такою системою продажу Укрспирту за нього не можна буде виручити обіцяні Блескуном 6-7 млрд грн.

Якщо ж виробництво спирту в Україні буде демонополізовано, то всього за рік вартість Укрспирту впаде до рівня ліквідаційної – ціни металобрухту і промислових майданчиків.

– Особисто я вважають Укрспирт безнадійним і абсолютним злом. Це токсичний для держави актив, від якого потрібно позбутися, – зробив висновок Максим Мартинюк.

Держпідприємство Укрспирт – найбільший виробник спирту в Україні, виробнича потужність становить понад 36 млн дал спирту на рік. Роботу компанії забезпечує 41 виробничий майданчик. За підсумками 2018 року, чистий прибуток Укрспирту склав всього 22 млн грн.

Попередній в. о. директора Укрспирту Юрій Лучечко заявляв, що обладнання компанії зношене на 75% і протягом п’яти років у модернізацію підприємства потрібно вкласти близько 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, Верховний суд скасував заборону на продаж алкоголю вночі у Києві.