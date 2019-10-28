До хору ім. Г. Верьовки не застосовуватимуть адміністративні покарання через виконання пісні про підпал будинку екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої.

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що не збирається застосовувати до хору ім. Г. Верьовки адміністративні покарання через пісню про підпал будинку екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої.

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Він також зазначив, що пісня про Гонтареву була неприпустимою.

– Те, що сталося, на мій погляд, неприпустимо. Воно не смертельно, воно недопустимо. Я вважаю, що треба зробити висновки всім і більше так не робити, – заявив Бородянський.

Нагадаємо, Національний хор імені Верьовки на концерті Кварталу 95 заспівав пісню-пародію Горіла хата, в якій висміяв згорілий будинок Валерії Гонтаревої. В основу лягла народна пісня Горіла сосна, палала. Пізніше директор хору вибачився перед Гонтаревою.

Посередником в організації виступу хору Верьовки з коміками став народний депутат від Слуги народу, колишній актор Кварталу 95 Юрій Корявченков.