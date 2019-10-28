PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Хор Верьовки не покарають за пісню про Гонтареву

До хору ім. Г. Верьовки не застосовуватимуть адміністративні покарання через виконання пісні про підпал будинку екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої.

Хор Верьовки не покарають за пісню про Гонтареву

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що не збирається застосовувати до хору ім. Г. Верьовки адміністративні покарання через пісню про підпал будинку екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої.

Читайте: Скандал навколо хору Верьовки: що відомо, реакція мережі, політиків і уряду

Він також зазначив, що пісня про Гонтареву була неприпустимою.

– Те, що сталося, на мій погляд, неприпустимо. Воно не смертельно, воно недопустимо. Я вважаю, що треба зробити висновки всім і більше так не робити, – заявив Бородянський.

Нагадаємо, Національний хор імені Верьовки на концерті Кварталу 95 заспівав пісню-пародію Горіла хата, в якій висміяв згорілий будинок Валерії Гонтаревої. В основу лягла народна пісня Горіла сосна, палала. Пізніше директор хору вибачився перед Гонтаревою.

Посередником в організації виступу хору Верьовки з коміками став народний депутат від Слуги народу, колишній актор Кварталу 95 Юрій Корявченков.

Джерело: Свобода слова

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Подорожі школярів Україною будуть фінансуватися з бюджету
Подорожі школярів Україною будуть фінансуватися з бюджету
Крок за кроком будувати Голлівуд – Бородянський про стратегію кіновиробництва
Крок за кроком будувати Голлівуд – Бородянський про стратегію кіновиробництва
Юрій Корявченков
Хто запропонував хору Верьовки виступити в 95 кварталі
Без вибачень: Квартал 95 пояснив скандал із хором Верьовки
Без вибачень: Квартал 95 пояснив скандал із хором Верьовки
хор Веревки
Хор Верьовки: чи можна сміятися над пожежею у Гонтаревої
Скандал навколо хору Верьовки: що відомо, реакція мережі, політиків і уряду
Скандал навколо хору Верьовки: що відомо, реакція мережі, політиків і уряду
Скандал із хором Верьовки: Гончарук закликав не змішувати гумор і політику
Скандал із хором Верьовки: Гончарук закликав не змішувати гумор і політику
Ірина Геращенко
Хор Верьовки не повинен відкривати і закривати сесії Ради – Геращенко
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка