Навколо хору імені Верьовки через виконання пісні про будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої розгорівся справжній скандал. Факти ICTV зібрали всю інформацію, яку варто знати про цей інцидент.

Увечері 20 жовтня хор Верьовки на концерті студії Квартал 95 заспівав пісню про згорілий будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої. Це викликало шквал критики в їх бік.

Що відомо про хор імені Верьовки

Повна назва – Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки. Він був заснований у 1943 році у Харкові.

Організатором і першим керівником колективу був Григорій Верьовка. У 1965 році хору було присвоєно ім’я його засновника.

Їх творчість складається з українського фольклору, пісень і танців інших народів, а також творів українських композиторів. В СРСР слава хору пішла далеко за межі радянських республік. Його назва гриміла у Румунії, Польщі, Фінляндії, Бельгії, Люксембурзі, Німеччині, Югославії тощо.

Після того, як Україна отримала статус незалежної держави, хор імені Верьовки став частиною великих державних заходів. Також він виступав, зокрема, у Мексиці, Канаді, Франції, Швейцарії, Росії та Білорусі. У колективу багато національних і міжнародних нагород.

Варто згадати, що 14 жовтня хор імені Верьовки заспівав гімн України перед матчем національних збірних України та Португалії на НСК Олімпійський.

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Пісня про згорілий будинок Гонтаревої

– Горіла хата, палала, у Лондоні жінка плакала… – саме такими словами починається пісня про згорілий будинок Гонтаревої.

Двохвилинна саркастична пісня студії Квартал 95 і хору Верьовки стала справжньою бомбою, яка розірвалася у мережі.

– Це сором! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві, – заявила Валерія Гонтарєва.

Реакція громадськості

Люди яро засудили такий глум над нещастям людини. У мережі посипалися гнівні коментарі користувачів:

– Дно. І сам факт пісні і її слова. – Від чого нас відволікають хором Верьовки? Навіть страшно… – Бридко, слизько, противно.

На офіційній сторінці хору у Facebook люди під кожним постом висловлюють своє обурення і засмучення:

– Хор ім. Верьовки і Мила. – Ви ганьба України. – Змініть назву, тому що цієї ви вже не гідні.

Реакція політиків

– Історія з кварталом і хором – дно. Крапка, – написав лідер партії Голос і соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук у соцмережах.

Народний депутат Ірина Геращенко вважає, що хор імені Верьовки не повинен найближчим часом відкривати і закривати сесії Верховної Ради.

– Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право. Нехай і далі тепер підспівують Кварталу, – повідомила Геращенко.

Реакція директора хору

Генеральний директор хору імені Верьовки Зіновій Корінець вибачився перед Валерією Гонтаревою за пісню про згорілий будинок екс-голови Нацбанку.

– Квартал акуратно попросив мене, у нас така програма, ми стібаємось над президентами, над колишньою і нинішньою владою. Я ухвалив не дуже моральне рішення. Я повинен особисто вибачитися перед Валерією Олексіївною, – сказав він.

Реакція уряду

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відреагував на скандал таким чином:

– З приводу хору імені Верьовки: з публічної площини – в України багато ворогів і багато хто намагається подати президента у поганому світлі. Я бачив реакцію президента у зв’язку з пожежею у будинку Гонтаревої. Він як президент України вживає заходів, щоб розібратися, хто причетний до підпалу. Оця паралель мені здається дуже небезпечною. Радіти та сміятися з горя когось іншого, я вважаю, є неправильним. Але у світі є багато сатиричних видань, команд, у яких є дуже різний стиль. У нас демократична держава, і кожен має право жартувати, як йому заманеться. Якщо б це була якась інша команда, а не команда Кварталу 95, то цей би гумор залишився непоміченим. Тому я коментую не сам гумор, а ту паралель, яку йому зараз приписуют

Міністр культури Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за участь хору Верьовки в пісні про будинок, що згорів.

– Вибачте, Валеріїє Олексіївно, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, – написав Бородянський у Facebook.

А у Мінкульті задумалися, чи варто фінансувати хор імені Верьовки, і зазначили, що якщо творчість хору потрібна українському народу, то глядач підтримає її на концертах.

Реакція Кварталу 95

Студія Квартал 95 не вважає, що коміки повинні вибачатися за скандал із номером про підпал будинку Валерії Гонтаревої.

По перше, Квартал 95 заявив, що представники хору імені Верьовки не брали участі у написанні матеріалу.

– Ми вдячні хору імені Верьовки та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці.

Квартал 95 підкреслив, що гостра сатира щодо політичної ситуації в країні продовжуватиме з’являтися у номерах коміків.

– Наш гумор – наша головна зброя. І поки наша зброя гостра і різка, ми будемо з гордістю займатися своєю справою.

До речі, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що інвестори можуть негативно оцінити пісню про підпал будинку Валерії Гонтаревої, оскільки її сприймуть як зв’язок з олігархами.