Переможцями голосування ТОП-100 блогерів України в категорії ТОП-100 стали Яніна Соколова та Уляна Супрун. Завітати на церемонію нагородження вони не змогли, але Факти ICTV вручили нагороди переможницям особисто.

Перемогу серед інтернет-користувачів одержала Яніна Соколова, набравши 13 432 голоси. Серед закритого голосування експертного журі лідером стала Уляна Супрун, отримавши 656 з 700 можливих балів.

Нагадаємо, до складу експертного журі увійшли переможці минулого року та експерти в сфері медіа та діджитал. Комісія визначила своїх переможців та зробила 50% внеску у рейтинг разом з відвідувачами сайту Факти ICTV.

Під час церемонії ТОП-100 блогерів, яка відбулася 16 жовтня, Яніна Соколова вийшла на відеозв’язок, адже була у Нідерландах, а нагороду отримала її помічниця.

Я дуже щаслива, що наш проект займається антипропагандою, має таку популярність та такий обсяг. Приблизно 7 млн глядачів на місяць, принаймні такою є статистика YouTube. Коли тебе дивиться така аудиторія та більше 13 тис. за тебе проголосували – це надважливо. Я і моя команда раді бути переможцями та дуже дякуємо за те, що ви з нами. Це дає натхнення рухатися та інформаційно воювати далі.

Уляні Супрун Факти ICTV вручили нагороду особисто під час зустрічі.

Перемога в ТОП-100 блогерів показала, що люди є зацікавлені в тих темах, про які ми пишемо. Охорона здоров’я, здоровий спосіб життя та багато інших речей, які не пов’язані з цими темами, а є більш філософічними або актуальними, викликають зацікавленість в людей, які хочуть знати більше про ці речі. Це показує, що в суспільстві є брак доступної інформації. Все, що ми пишемо, ми робимо так, щоб воно було доступне, щоб будь-хто зміг прочитати та зрозуміти.

Нагадаємо, що в категорії Народний вибір переміг Дід Олесь. Як пройшла церемонія нагородження можна прочитати тут.