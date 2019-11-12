Верховна Рада ухвалила закон про здавання корупціонерів за гроші. Треба лише подати заяву на того, кого підозрюєш в отриманні хабара в особливо великих розмірах. Інформацію можна надавати й анонімно.

Навіть серед депутатів, які голосували за закон, одностайності немає. Для одних – це крок вперед, а для інших – повернення до радянських часів.

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Більшість народних обранців анонімки не лякають. Хоча є в парламенті й такі, хто на анонімки реагує, як на вогонь.

Винагороди вистачить на все, бо претендувати можна на 10% від розміру збитків, завданих корупціонером. Але відкриватимуть кримінальні справи тільки тоді, коли незаконні прибутки будуть не меншими за 10 млн грн.

За законом, викривач максимально може отримати 12,5 млн грн. Утім, щоб отримати винагороду, інформатору доведеться попотіти, бо процедура передбачає довгий юридичний шлях.

Викривачів держава обіцяє захищати, за необхідності їм нададуть адвоката та охорону. Така система працює в багатьох країнах світу.

В НАЗК пояснюють, як будуть зберігати анонімність інформатора. Для цього створять зашифровані канали передавання матеріалів. Щоправда, претендувати на винагороду анонім не зможе.

На перевірку доказів відводиться 45 днів, а вони зможуть стати решетом, через яке прослизне будь-який корупціонер. До того ж цілковитої гарантії, що вдасться сховатися від тих, проти кого будеш свідчити, не дають.

Також одне слабке місце нового закону – це використання заяв інформаторів як інструменту зведення рахунків із конкурентами.

Та ключова проблема – це те, що займатися антикорупційною діяльністю в Україні небезпечно. Коли дійде до справи, то гарантована законом охорона може виявитися порожніми обіцянками.

Як це бути викривачкою в Україні, вже відчула на собі екс-співробітниця НАЗК Ганна Соломатіна. У 2017 році вона надала свідчення про зловживання попередньої влади.

Екс-чиновниця звинуватила свого керівника Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій і оприлюднила переписку з куратором з Банкової.

Але тоді цій справі ходу не дали. Ганна Соломатіна каже, що досі озирається на вулиці. ЇЇ прохання про охорону від держави так і не задовольнили.

Якщо екс-співробітниці НАЗК не вдалося зрушити слідство з місця, то що вже говорити про звичайних людей. Після численних реформ судів, прокуратури та поліції – жодних гучних вироків корупціонерам. Бо коли йдеться про мільйони, українська правоохорона система стає безсилою.

Нагадаємо, Верховна Рада відправила на доопрацювання закони про скасування військового збору і фінансування партій.