Верховна Рада зняла порядку денного поточної сесії низку законопроектів, зокрема про скасування військового сбору та фінансування партій з держбюджету.

Верховна Рада ухвалила постанову №2101-11 Про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання. За це рішення проголосувало 286 народних депутатів із 397, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з документом, низка законопроектів включається до порядку денного другої сесії Ради, низка знімається з розгляду як вже неактуальні, а ще деякі з них депутати погодилися вважати такими, що відкликані ініціаторами.

Так, серед 46 законодавчих ініціатив, які доручається підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії:

президентський законопроект про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку (№2314);

законопроект про оборонні закупівлі (№2398);

законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування фінансування політичних партій з державного бюджету (№2080);

законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування військового збору (№2252) та альтернативні до нього.

законопроект про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор (№2285) та альтернативні.

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Крім того, не рекомендується включати до порядку денного сесії законопроект про всеукраїнський референдум (№2182).

Серед відкликаних також законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за перешкоджання діяльності релігійних організацій (№1107).

Нагадаємо, що напередодні засідання Ради законопроект про створення ринку землі був виключений з порядку денного на вівторок, 12 листопада.