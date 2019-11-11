Скасування мораторію: реакція Погоджувальної ради на пропозицію Гончарука

Депутати Верховної Ради беруться за законопроекти щодо зняття мораторію на продаж землі. 11 листопада на Погоджувальну раду лобіювати земельні закони прийшов прем’єр Олексій Гончарук.

Він назвав ці питання пріоритетними. Хоча через них і найбільше дискусій, не всі фракції підтримують це рішення. Є пропозиції ще на рік продовжити мораторій.

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Саме на питанні головного кошторису варто зосередитися профільному комітеті, переконаний спікер. Дмитро Разумков відкриваючи засідання звернувся до колег із бюджетного комітету, аби ті ретельно опрацювали проект, який Кабмін передав у парламент до другого читання.

Голова Верховної Ради налаштований оптимістично, він вважає, що фінансову Конституцію 2020 року можна ухвалити вже за кілька днів.

Олексій Гончарук прийшов на Погоджувальну раду закликати парламентарів підтримати повноцінний ринок землі в Україні. Він нагадав про законопроекти, які допоможуть зробити цивілізовані правила гри для всіх.

На Погоджувальній Раді одразу ж три фракції Європейська солідарність, Батьківщина, Опозиційна платформа За життя і група За майбутнє виступили проти вільного продажу сільськогосподарської землі.

А Юлія Тимошенко запропонувала відкласти його ще на рік і за той час підготувати закони, які захистить українців від втрати землі.

На 12 листопада, окрім урядового законопроекту про землю, у плані є ще 10 альтернативних від депутатів. Тож в сесійній залі буде спекотно.

Нагадаємо, по всій Україні аграрії проводять масштабні акції проти запровадження ринку землі.

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