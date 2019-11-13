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Факти / Україна / Політика

ЄС назвав умови для успішного впровадження ринку землі

Євросоюз підтримує плани уряду відкрити ринок землі в Україні, що може розкрити величезний потенціал для економіки України.

ринок землі

ЄС вважають, що реформа повинна базуватися на верховенстві права та принципах сталості, прозорості та справедливості.

– Відкриваючи ринок землі, важливо встановити гарантії, аби уникнути надмірної концентрації землі у руках декількох операторів.

Треба забезпечити справедливе ставлення до власників невеликих земель, які бажають продати свої земельні ділянки та гарантувати права активних дрібних фермерів, які бажають придбати землю сільськогосподарського призначення, – заявили в ЄС.

Євросоюз рекомендує, щоб маленькі фермерські господарства були в основі системи державної підтримки.

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Вони вважають відкриття ринку землі першим кроком до більш широкої та всеосяжної земельної реформи.

– Однією з передумов успіху є, зокрема, підвищення прозорості через відкритий доступ до даних про права на землю та їх публікацію. Для цього знадобиться поглиблена реформа Державного геокадастру та перерозподілу деяких його функцій, – сказано в заяві.

Голова представництва Матті Маазікас зазначив, що за допомогою правильних гарантій та механізмів підтримки реформа має величезний потенціал для української економіки, принесе користь маленьким фермерам та підвищить почуття власності на власну долю.

До слова, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що проблеми в роботі з МВФ не виникнуть через обмеження на придбання землі іноземцями.

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