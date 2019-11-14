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Факти / Україна / Політика

Реєстраторів зобов’яжуть проходити двофакторну авторизацію – Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів про кроки, які робить український уряд для боротьби з рейдерством.

Реєстраторів зобов’яжуть проходити двофакторну авторизацію – Дубілет

Дмитро Дубілет зазначив, що одним із способів рейдерства нерухомості є злам комп’ютерів реєстраторів, наприклад, нотаріусів. Заразивши комп’ютер реєстратора, зловмисник від його імені переписує майно жертви.

Навіть якщо ніякого зламу не було і реєстратор сам здійснив незаконну дію, він міг завжди сказати, що його комп’ютер зламали.

Для боротьби з цією проблемою держава планувала змусити реєстраторів купувати складний програмно-апаратний комплекс і встановлювати його на кожен комп’ютер, але це понесе за собою великі витрати.

– Мені ця ситуація нагадала інтернет-банки 10-річної давнини. Тоді люди ставали жертвами вірусів і втрачали гроші, а банки постійно просили їх оновлювати антивіруси.

Але потім відсоток шахрайств різко впав завдяки авторизації або СМС-паролям, – наголосив політик.

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Приблизно з такими аргументами Дмитро Дубілет переконав колег згорнути дорогу програму захисту і замість цього зробити другий фактор авторизації. Замість витрат грошей на СМС-паролі політик запропонував Google Authentificator (він безкоштовний).

– Тепер для проведення будь-якої дії реєстратору потрібно буде скористатися не тільки своїм електронним підписом, а й ввести код зі свого смартфона. Зламати і комп’ютер, і смартфон одночасно фактично неможливо, – пояснив міністр.

Поки що другий фактор є опцією, але Дубілет висловлює надію, що незабаром Мін’юст зробить його обов’язковим для всіх без винятку.

Раніше Дмитро Дубілет заявив, що в Україні почали щоденно публікувати відкриті дані про юридичних осіб, що допоможе у боротьбі з рейдерством.

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