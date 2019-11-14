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Факти / Україна / Політика

Що відомо про депутата Слуги народу Анну Скороход

Анна Скороход звунуватила фракцію Слуга народу у політичному тиску на неї. Що відомо про нардепа Скороход, читайте на сайті Факти ICTV.

Що відомо про депутата Слуги народу Анну Скороход

Нардеп від партії Слуга народу, яка представляє 93 округ Анна Скороход з трибуни Верховної Ради заявила, що через її голосування проти анбандлінгу та ринку землі заступник генпрокурора Віталій Касько вирішив вислати її цивільного чоловіка Олексія Алякіна у Росію.

У відповідь на звинувачення голова фракції Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала гроші депутатам за певні рішення.

Анна Скороход – 29-річна депутат, яка представляє 93 округ у фракції Слуга народу.

Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю Тележурналіст, диктор і ведучий телепрограм. Другу вищу освіту депутат отримала, закінчивши Національну академію внутрішніх справ України  за спеціальністю Правознавство.

Вона працювала юристом у міській раді, була юристом в різних комерційних компаніях та обіймала посаду заступника директора з організаційно-правових питань у ТОВ Будівельний комбінат Прогрес.

Читайте: Не внесли її поправки – депутат Скороход розплакалася у сесійній залі

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Одружена з Олексієм Алякіним, подружжя очікує народження первістка. 

Нагадаємо, Анна Скороход заявила, що її цивільного чоловіка Олексія Алякіна затримали через те, що вона не голосувала за “указом” фракції.

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