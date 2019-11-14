Анна Скороход звунуватила фракцію Слуга народу у політичному тиску на неї. Що відомо про нардепа Скороход, читайте на сайті Факти ICTV.

Нардеп від партії Слуга народу, яка представляє 93 округ Анна Скороход з трибуни Верховної Ради заявила, що через її голосування проти анбандлінгу та ринку землі заступник генпрокурора Віталій Касько вирішив вислати її цивільного чоловіка Олексія Алякіна у Росію.

У відповідь на звинувачення голова фракції Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала гроші депутатам за певні рішення.

Анна Скороход – 29-річна депутат, яка представляє 93 округ у фракції Слуга народу.

Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю Тележурналіст, диктор і ведучий телепрограм. Другу вищу освіту депутат отримала, закінчивши Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю Правознавство.

Вона працювала юристом у міській раді, була юристом в різних комерційних компаніях та обіймала посаду заступника директора з організаційно-правових питань у ТОВ Будівельний комбінат Прогрес.

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Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Одружена з Олексієм Алякіним, подружжя очікує народження первістка.

Нагадаємо, Анна Скороход заявила, що її цивільного чоловіка Олексія Алякіна затримали через те, що вона не голосувала за “указом” фракції.