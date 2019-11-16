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Факти / Україна

Вибухи в Балаклії – у Генштабі назвали ймовірну причину

Причиною вибухів на арсеналі у Балаклії Харківської області могло стати загоряння твердопаливного двигуна до ракети.

Вибухи в Балаклії – у Генштабі назвали ймовірну причину

У Генштабі ЗСУ заявили, що на арсеналі в Балаклії на майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів №4 групами розмінування проводилися роботи з  утилізації боєприпасів.

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О 14.28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їх елементів, зокрема твердопаливного двигуна до ракети 3М9 зенітно-ракетного комплексу Куб, відбулося його загоряння з подальшим підривом вибухонебезпечних предметів.

Пожежу, що виникла внаслідок вибуху, було оперативно ліквідовано.

Нагадаємо, 15 листопада внаслідок вибухів боєприпасів у Балаклії загинули двоє військових, ще п’ятеро зазнали травм. Подію кваліфікували за статтею про халатне ставлення службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах особливого положення.

Фото: ДСНС

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