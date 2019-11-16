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Факты / Украина

Взрывы в Балаклее – в Генштабе назвали вероятную причину

Причиной взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание твердотопливного двигателя к ракете.

Взрывы в Балаклее – в Генштабе назвали вероятную причину

В Генштабе ВСУ заявили, что на арсенале в Балаклее на площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования проводились работы по утилизации боеприпасов.

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В 14.28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, в частности твердотопливного двигателя к ракете 3М9 зенитно-ракетного комплекса Куб, произошло его возгорание с последующим подрывом взрывоопасных предметов.

Пожар, возникший в результате взрыва, был оперативно потушен.

Напомним, 15 ноября в результате взрывов боеприпасов в Балаклее погибли двое военных, еще пятеро получили травмы. Происшествие квалифицировали по статье о халатном отношении должностного лица к службе, которое повлекло существенный вред, совершенный в условиях особого положения.

Фото: ГСЧС

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