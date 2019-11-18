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Факти / Україна

Загороднюк: Повернення кораблів – виконання Росією рішення Морського трибуналу

Міністр оборони Андрій Загороднюк вважає, що Росія виконала рішення Міжнародного трибуналу з морського права, повернувши Україні захоплені кораблі.

Загороднюк: Повернення кораблів – виконання Росією рішення Морського трибуналу

Військово-морські сили Збройних сил України повернуть на службу малі броньовані артилерійські катери Бердянськ і Нікополь, а також буксир Яни Капу, які після захоплення повернула Росія.

За словами міністра оборони України Андрія Загороднюка, судна продовжать роботу після огляду фахівцями.

Загороднюк додав, що повернення захоплених суден він не сприймає як акт доброї волі, а виконання з боку Москви рішення Міжнародного морського трибуналу.

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– Ми і надалі будуватимемо військово-морський флот, який захищатиме Україну. Це запорука стабільності у регіоні, – резюмував міністр.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права виголосив свій вирок щодо 24 українських моряків та трьох кораблів, які РФ безпідставно захопила 25 листопада 2018 року.

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