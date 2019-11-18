Скандал у справі із захопленими Росією кораблями у Керченській протоці. Печерський райсуд Києва відкрив слідчим ДБР доступ до особливо таємних документів Генштабу. Йдеться про стратегічний план застосування Збройних Сил України.

Доступ до стратегічного плану мають не більше десяти посадовців. Переважно – тільки найвищого рівня. На цьому документі гриф особливо важливий. ДБР розслідує, чи обґрунтовано відбувся перехід українських військових кораблів через Керченську протоку в листопаді 2018-го? Чи законно віддавалися накази? За словами директора ДБР, у справі, окрім військових, фігурує ще й п’ятий президент України Петро Порошенко.

Вивчити документи стратегічного плану суд дозволив слідчому ДБР та двом представникам Київського інституту судових експертиз. У самому Генштабі заявили: рішення суду виконали. Правда, у військових є сумніви щодо здатності ДБР зберегти державну таємницю.

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Ще влітку сам директор ДБР заявив: із Бюро стався витік інформації. Вона стосувалася тих самих кораблів. Перевірку провели, але жодного співробітника бюро так і не покарали. Розширення доступу зайвих людей до головного військового документу країни – кращого подарунку для ворожої розвідки і не придумаєш, – говорить екс-представник президента в Криму Борис Бабін.

Є питання і з юридичного боку. Питання нацбезпеки країни – це парафія військових судів, яких в Україні немає. Більше того, ситуацію можна було б зрозуміти із документів значно нижчого рівня секретності.

Росія нарешті передала Україні захоплені буксир Яни Капу та бронекатери Бердянськ і Нікополь. Аби їх забрати, до акваторії неподалік Алупки прибули три буксири військово-морських сил України. Операція проходила під контролем кораблів російських прикордонників.

Щоправда, Росія мала б зробити це ще півроку назад – за вердиктом міжнародного трибуналу ООН з морського права. Але затягувала час і робила все, аби не виконувати рішення. МЗС відправило Москві не одну ноту з вимогою повернути кораблі. Українські дипломати припускали: Росія намагалася приховати факти нападу на українські судна.

Підозри виявилися обґрунтованими. Катер Бердянськ – із залатаною пробоїною. А саме її він отримав внаслідок обстрілу росіян.

Розсекречення документів Генштабу і повернення наших кораблів з РФ

Але Кремль повертає кораблі не просто так, – кажуть експерти. Москва давитиме на найболючіші для України питання – формулу Штайнмайєра та зустріч у нормандському форматі. Але Росія і після цього буде розігрувати власну п’єсу. Документи та зброю з наших кораблів вона віддавати не збирається. Мовляв, це докази у фейковій кримінальній справі.

Для України ж повернення кораблів – не лише справа честі. Росія таким чином все ж визнає рішення міжнародного трибуналу ООН. І в майбутньому не зможе так відверто нападати на українські кораблі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ДБР отримало доступ до документів ЗСУ під грифом особливої важливості.