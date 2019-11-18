Дружина президента України Олена Зеленська займатиметься реформою харчування дітей в школах.

Перша леді переконана, що дітей потрібно привчати до культури харчування якомога раніше.

– Чим раніше привчаєш дітей до культури харчування, тим простіше потім пояснити, що броколі – це краще, ніж ковбаса. Якщо дітям не подобається шкільний обід, вони йдуть в сусідній кіоск і купують те, що їм подобається, не замислюючись про користь чи шкоду, – сказала у інтерв’ю Олена Зеленська.

Вона зазначила, що найпоширеніші проблеми зі здоров’ям дітей – це захворювання шлунково-кишкового тракту.

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Олена Зеленська нагадала, що восени її команда обговорила це питання з профільними міністерствами.

Наступного року Міністерство охорони здоров’я представить нову програму шкільного харчування.

Раніше Олена Зеленська розкрила план дій у статусі першої леді.

Джерело: Vogue

Фото: Olena Zelenska