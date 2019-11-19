Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на зустріч нормандської четвірки у найближчі тижні, на якій планує обговорювати конкретні терміни припинення війни на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш провели зустріч у Києві, на якій обговорили ситуацію на Донбасі та підготовку до саміту нормандського формату.

– Я розповів пану прем’єр-міністру про наші зусилля для припинення війни на Донбасі, повернення всіх українських територій і підготовку до нормандської зустрічі, яка, сподіваюся, відбудеться в найближчі тижні, – заявив Зеленський під час спільної прес-конференції.

Він додав, що має намір говорити на зустрічі в нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція та РФ. – Ред.) про конкретні терміни припинення війни на Донбасі.

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Зеленський зазначив, що хоче говорити про повернення, деокупацію Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами.

– Ми про це будемо говорити. Я буду піднімати це питання, – заявив президент України.

Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки попередньо відбудеться 9 грудня в Парижі, а останнє засідання Верховної Ради відбудеться 20 грудня.