На саміті нормандської четвірки в Парижі 9 грудня може бути підписаний рамковий документ щодо перспектив політичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Лідерам України, Росії, Німеччини та Франції за підсумками саміту в нормандському форматі запропонують до підписання рамковий документ, який містить перелік кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Мінських домовленостей.

За словами інформованого джерела, проект цього документа вже підготовлений та узгоджений.

– За основу буде взята так звана формула Штайнмаєра, яку погодила раніше ТКГ. Передбачається комплекс кроків з її подальшої імплементації сторонами з тим, щоб запустити в регіоні політичний процес шляхом проведення місцевих виборів під міжнародним контролем після надання окремим районам Донбасу особливого статусу з перспективою його подальшого закріплення на постійній основі після публікації звіту про проведення виборів БДІПЛ ОБСЄ, – сказав він.

Водночас співрозмовник зазначив, що там немає конкретних кроків щодо негайної передачі Україні контролю над ділянкою кордону на Донбасі.

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Він також висловив сумніви щодо повноцінної двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського на полях саміту.

При цьому вважає, що нормандська четвірка може домовитися про обмін полоненими за формулою всіх на всіх до кінця року.

Нагадаємо, 18 листопада Росія підтвердила участь у зустрічі нормандської четвірки в Парижі.