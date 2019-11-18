Україна вважає пріоритетом забезпечення транзиту газу через газотранспортну систему України, але не згодна з пропозиціями, які зараз висуваються Росією.

Пропозиція ПАТ Газпром на адресу НАК Нафтогаз України про продовження терміну дії існуючого або укладання нового договору про транзит газу строком на один рік з відмовою обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі є неприйнятною.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Пропозиція від Росіє є неприйнятною – відмовитися від арбітражів і підписати договір користування українською ГТС лише на один рік.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Газпром надіслав Нафтогазу офіційну пропозицію укласти контракт на транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України на один рік або продовжити чинні договори.

У Газпромі зазначили, що готові це зробити, якщо українська сторона відмовиться від усіх претензій у міжнародних арбітражах.