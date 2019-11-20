На приватизацію передали черговий пакет державних підприємств – це вже 339 із 500 запланованих.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 20 листопада ініціювало передачу ще одного пакета підприємств на приватизацію, повідомив прем`єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками засідання Кабміну.

– Фактично 339 підприємств із 500, визначених президентом як ціль до кінця року, вже передано, – уточнив глава уряду.

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За його словами, державних активів в управлінні політиків стає менше, вони переходять в управління менеджерів, які повинні підготувати їх до продажу через прозорі аукціони.

Гончарук вважає, що це стимулюватиме економічне зростання у 2020 році.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський передав на приватизацію перші п’ять підприємств.