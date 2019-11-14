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Факти / Україна / Суспільство

В ООН назвали війну на Донбасі найстарішим конфліктом у світі

Внаслідок війни на Донбасі 1,4 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами.

В ООН назвали війну на Донбасі найстарішим конфліктом у світі

В Організації Об’єднаних націй війну на Донбасі назвали найстарішим конфліктом у світі, бо 30% з тих, хто потребують допомоги — це літні люди.

Крім того, понад 560 тис. літніх людей не отримують пенсію через бюрократичні перепони.

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Раніше в Організації Об’єднаних Націй заявили про більш ніж 3, 330 убитих мирних громадян внаслідок війни на Донбасі, яка триває з 2014 року.

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