В Організації Об’єднаних націй війну на Донбасі назвали найстарішим конфліктом у світі, бо 30% з тих, хто потребують допомоги — це літні люди.

Крім того, понад 560 тис. літніх людей не отримують пенсію через бюрократичні перепони.

We continue our series of facts about the humanitarian crisis in eastern #Ukraine. Stay tuned – more is coming! pic.twitter.com/AFpySN51XZ

— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) 13 ноября 2019 г.