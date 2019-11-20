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Факти / Україна

Посли G7 вітають запуск процесу відкриття ринку землі в Україні

Посли країн Великої сімки підтримують відкриття вільного ринку землі в Україні.

Посли G7 вітають запуск процесу відкриття ринку землі в Україні

Посли G7 вважають, що можливість продавати і купувати землю в Україні дозволить розкрити потенціал сільськогосподарського сектора.

– Посли G7 вітають запуск законодавчого процесу, що має на меті покласти край мораторію на купівлю і продаж землі, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Відкриття ринку землі дасть Україні 0,5-1,5% до ВВП – СБ

На їхню думку, відкриття ринку землі стимулюватиме розвиток української економіки.

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада ухвалила за основу закон про ринок землі в першому читанні. За відповідний законопроект проголосували 240 депутатів — 227 з фракції Слуга народу та 13 позафракційних.

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