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Без озброєння та радіостанцій: Росія повертає Україні кораблі

Сьогодні Росія має повернути Україні кораблі, які незаконно захопила в Керченській протоці. У супроводі російських прикордонників судна вже пройшли під Кримським мостом.

Їм назустріч вийшли українські буксири.

Передання відбудеться у нейтральних водах.

Росіяни силою захопили три українські кораблі та їхній екіпаж торік 25 листопада. Міжнародний трибунал зобов’язав Росію відпустити українських моряків та віддати кораблі.

Читайте: РФ повинна закрити справу проти моряків після повернення кораблів – адвокат

Та Кремль не поспішав виконувати рішення. Моряків звільнили під час обміну ув’язненими, а от передання суден затягнулося. Ми отримаємо їх без озброєння та радіостанцій. Росіяни демонтували їх і залишили собі.

До слова, адвокат Микола Полозов сказав, що російський слідчий у справі полонених українських моряків поїхав до окупованої Керчі оформляти відправлення захоплених РФ катерів.

Фото: КоммерсантЪ

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