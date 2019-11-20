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Факти / Україна

Зламався літак: Зеленський прибуде зустрічати кораблі ВМС України із запізненням

Президент України Володимир Зеленський через технічну несправність літака не зможе прибути до Очакова зустрічати кораблі ВМС України в запланований час.

Зламався літак: Зеленський прибуде зустрічати кораблі ВМС України із запізненням

У президентського Ан відмовив двигун, через що Володимир Зеленський із запізненням прибуде зустрічати кораблі ВМС України. Несправність виявили до вильоту.

– Не завелися, – йдеться у повідомленні.

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У зв’язку з цим вирішено летіти в Очаків з харківського аеропорту, куди з Києва вислали літак Airbus.

Увечері 20 листопада Зеленський виїхав до Харкова, звідки полетить в Очаків.

Після візиту в Станицю Луганську президент повинен був вилетіти з Чугуєва Харківської області в Очаків Миколаївської області.

Нагадаємо, що 20 листопада бронекатер Нікополь, який повернула Україні Росія, прибув у порт Очаків.

Джерело: НВ

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