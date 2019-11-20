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Факти / Україна

Повернення кораблів ВМСУ: в Очаків зайшов бронекатер Нікополь

Бронекатер Нікополь, який повернула Україні Росія, прибув у порт Очаків.

Повернення кораблів ВМСУ: в Очаків зайшов бронекатер Нікополь

Кораблі Військово-морських сил України, які Росія утримувала майже рік, почали прибувати у порт Очаків.

Першим у військову гавань зайшов бронекатер Нікополь. Його буксирував малий розвідувальний корабель Переяслав.

Другий бронекатер Бердянськ і буксир Яни Капу підійдуть пізніше.

Повернення кораблів ВМСУ: в Очаків зайшов бронекатер Нікополь / 3 фотографии

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Приємно, що зустрічати українські кораблі вийшла велика кількість місцевих жителів. На березі розвісили великий прапор України.

До слова, командувач ВМС Ігор Воронченко розповів, що українські судна, які були затримані в Керченській протоці у листопаді 2018 року, повертаються в Україну на буксирі, так як росіяни їх фактично розграбували.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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