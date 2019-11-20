Бронекатер Нікополь, який повернула Україні Росія, прибув у порт Очаків.

Кораблі Військово-морських сил України, які Росія утримувала майже рік, почали прибувати у порт Очаків.

Першим у військову гавань зайшов бронекатер Нікополь. Його буксирував малий розвідувальний корабель Переяслав.

Другий бронекатер Бердянськ і буксир Яни Капу підійдуть пізніше.











Повернення кораблів ВМСУ: в Очаків зайшов бронекатер Нікополь / 3 фотографии

Читайте: Загороднюк: Повернення кораблів – виконання Росією рішення Морського трибуналу

Приємно, що зустрічати українські кораблі вийшла велика кількість місцевих жителів. На березі розвісили великий прапор України.

До слова, командувач ВМС Ігор Воронченко розповів, що українські судна, які були затримані в Керченській протоці у листопаді 2018 року, повертаються в Україну на буксирі, так як росіяни їх фактично розграбували.

Фото: Думская