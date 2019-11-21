Народному депутату Роману Іванісову загрожує виключення з фракції Слуга народу, якщо буде доведено його судимість за зґвалтування.

Народний депутат від фракції Слуга народу Роман Іванісов потрапив у скандал. 41-річний підприємець, який переміг в окрузі №153 Рівненської області, міг бути раніше засудженим за зґвалтування.

Сам Іванісов назвав інформацію про свою судимість “фейком” і “спланованою інформаційною атакою”.

На час перевірки правоохоронними органами нардеп зупинив своє членство у фракції Слуга народу.

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Біографія Романа Іванісова

Народився Іванісов в Бердянську (Запорізька область), де і здобув вищу освіту. Він закінчив Бердянський університет менеджменту та бізнесу (спеціальність — юрист).

У своїй офіційній біографії вказав, що останні 12 років працював у Рівненській області. Був приватним підприємцем, а також співзасновником кількох компаній.

У 2010−2015 роках — депутат Рівненської обласної ради від ВО Батьківщина.

Іванісов заявляв, що був волонтером під час Революції гідності.

Що відомо про судимість Іванісова

Про те, що Іванісов у 90-х був засуджений і відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої, заявив екс-нардеп Ігор Мосійчук.

У фотокопіях документів, які додав Мосійчук, йдеться, що Іванісов був засуджений на 2,6 роки позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої і відбував покарання в 1996 році за ч. 3 ст. 117 КК (зґвалтування неповнолітньої) та ч. 2 ст. 118 КК (зґвалтування неповнолітньої неприродним способом).

Пізніше Мосійчук пригрозив “оприлюднити додаткові документи про засудженого громадянина Іванісова”.

Реакція правоохоронних органів

20 листопада під час брифінгу генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що перевірка показала наявність фактів здійснення злочину Іванісовим.

При цьому генпрокурор додав, що “судимість погашена, і тому вважається, що людина не є судимою на цей момент”.

Однак через кілька годин прес-служба ГПУ уточнила, що інформація про підтвердження погашеної судимості нардепа, яку озвучив Рябошапка, не є підтвердженою.

Реакція президента і Слуги народу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в четвер, 21 листопада, зможе підтвердити або спростувати інформацію щодо Іванісова.

– Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось — я вимушу цю людину скласти мандат і піти з партії Слуга народу.

Також лідер держави пообіцяв притягнути нардепа до окремого покарання, якщо спливе факт, що Іванісов підчищав дані про себе під час перевірки кандидатів від Слуги народу.

Зі свого боку лідер фракції Давид Арахамія пообіцяв, що в разі спростування скандальної інформації Іванісова відновлять у фракції.

Як повідомлялося, народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова виключили з партії Слуга народу.