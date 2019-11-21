Народному депутату Роману Иванисову грозит исключение из фракции Слуга народа, если будет доказана его судимость за изнасилование.

Народный депутат от фракции Слуга народа Роман Иванисов попал в скандал. 41-летний предприниматель, победивший в округе №153 в Ровенской области, мог быть ранее осужден за изнасилование.

Сам Иванисов назвал информацию о своей судимости “фейком” и “спланированной информационной атакой”.

На время проверки правоохранительными органами нардеп остановил свое членство во фракции Слуга народа.

Читайте: Арахамия: Иванисова вернут во фракцию, если судимость – фейк

Биография Романа Иванисова

Родился Иванисов в Бердянске (Запорожская область), где и получил высшее образование. Он окончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса (специальность – юрист).

В своей официальной биографии указал, что последние 12 лет работал в Ровенской области. Был частным предпринимателем, а также соучредителем нескольких компаний.

В 2010-2015 годах – депутат Ровенского областного совета от ВО Батькивщина.

Иванисов заявлял, что был волонтером во время Революции достоинства.

Что известно о судимости Иванисова

О том, что Иванисов в 90-х был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней, заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

В фотокопиях документов, которые добавил Мосийчук, говорится, что Иванисов был осужден на 2,6 года лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней и отбывал наказание в 1996 году по ч. 3 ст. 117 УК (изнасилование несовершеннолетней) и ч. 2 ст. 118 УК (изнасилование несовершеннолетней неестественным способом).

Позже Мосийчук пригрозил “обнародовать дополнительные документы о судимом гражданине Иванисове”.

Реакция правоохранительных органов

20 ноября во время брифинга генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что проверка показала наличие фактов совершения преступления Иванисовым.

При этом генпрокурор добавил, что “судимость погашена, и поэтому считается, что лицо не является судимым на данный момент”.

Однако через несколько часов пресс-служба ГПУ уточнила, что информация о подтверждении погашенной судимости нардепа, которую озвучил Рябошапка, не является подтвержденной.

Реакция президента и Слуги народа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в четверг, 21 ноября, сможет подтвердить или опровергнуть информацию об Иванисове.

– Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то – я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии Слуга народа.

Также лидер государства пообещал привлечь нардепа к отдельному наказанию, если всплывет факт, что Иванисов подчищал данные о себе при проверке кандидатов от Слуги народа.

Со своей стороны лидер фракции Давид Арахамия пообещал, что в случае опровержения скандальной информации Иванисова восстановят во фракции.

Как сообщалось, народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из партии Слуга народа.