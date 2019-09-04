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Як отримати гроші на утеплення будинку та менше платити за комуналку

Утеплити будинки і менше платити за комунальні послуги – в Україні розпочинається масштабна програма модернізації житла.

Фонд енергоефективності нарешті запрацював на повну і 4 вересня в Києві презентував програму Енергодім. Але долучитися до неї можуть лише ОСББ, а нині їх у державі понад 30 тис.

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Щоб отримати відшкодування 45% витрат на утеплення стін, горищ та підвалів, заміну вікон, дверей та всі ремонти, пов’язані з енергомодернізацією будинків, спершу потрібно підготувати документи і подати заявку до Фонду енергоефективності.

На програму передбачили 1,2 млрд грн., і ще 100 млн євро фінансової підтримки від Євросоюзу та уряду Німеччини.

Для ОСББ пропонують два пакети послуг: легкий, який дозволить зменшити споживання тепла на 20% та комплексний, що має зекономити 60% теплової енергії.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як у Нідерландах платять за комуналку 6 євро і зводять енергоощадні будинки.

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