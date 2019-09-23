Дорогий грибок чи дешева енергоефективність: в чому різниця ЖЕКу і ОСББ

Щоб комунальні платіжки не виглядали дуже страшно треба подумати про утеплення своїх помешкань. Саме економія за комуналку спровокувала пожвавлення і розвиток ОСББ, які прийшли на заміну ЖЕКам.

Кількість об’єднань співвласників багатоквартирних будинків щороку зростає. Серед переваг ОСББ – менші комунальні платежі, власна котельня, теплі квартири та ідеально чисті під’їзди.

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Колишній чоловічий гуртожиток у Києві весь у плісняві, з 1970-х років його активно заселяли. За словами мешканців, приміщення ще тоді були вологі. Щоправда, цвісти стіни почали лише у 2000-х роках. Відтоді десятки разів люди просили у ЖЕКу зробити їм ремонт, та все марно.

Жодні вмовляння та численні скарги на ЖЕКівців так і не вплинули. В 2010 року науковці з інституту Заболотного, дослідивши аварійний гуртожиток постановили, що ремонтувати тут нічого не можна.

У будівлі 39 видів небезпечної для життя плісняви. У повітрі її концентрація у 13 разів перевищує норму. У разі ремонту пил зі спорами грибів – смертельна загроза. Тож люди кинуті напризволяще і самотужки воюють із цвіллю, а в обіцяне нове житло давно не вірять.

В іншому 30-річному будинку умови життя зовсім інші. Його мешканці 20 років тому ризикнули і одними з перших в Україні відмовилися від ЖЕКу та створили ОСББ.

В будинку не лише чистота, тут є і теплозбереження та енергоефективність. Все завдяки тому, що люди вкладають гроші у власний будинок, і контролюють їхнє використання, економія відчутна.

ОСББ вперше в Україні з’явилися у середні 1990-х років. Люди об’єднувалися під’їздами, згодом будинками.

ЖЕКи опиралися як могли, але на тлі нової форми правління поступово втратили популярність. Кількість об’єднань співвласників багатоквартирних будинків щороку зростає, нині їх майже 35 тис.

Нагадаємо, два державні банки Приват та Укргазбанк поновили видавання теплих кредитів для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

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