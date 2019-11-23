Бойовики обстріляли з гранатометів Станицю Луганську недалеко від відкритого мосту

За 22 листопада російсько-окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Вогонь найманці відкривали з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Бойові травми внаслідок обстрілів дістав один наш захисник, ще один український військовий загинув під час ДТП.

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Танки давно відведені від передової, але в разі прориву противника вони постійно напоготові. Аби не втрачати вправності панцирники регулярно проводять навчання.

Цього тижня українським бійцям на підступах до Горлівки вдалося підбити ворожий безпілотник. При падінні літальний апарат здетонував, що свідчить про готовність бойовиків вдарити з неба. Невдалу спробу атаки окупанти замінили на протитанкові ракети.

А Україна в цей час продовжила мирні ініціативи у Станиці Луганській. Міст, який у березні 2015 року підірвали бойовики, вдалося відновити. Тепер там запущено повноцінне пішохідне сполучення між окупованою Луганщиною і вільною Україною.

Однак вже на наступний день, після того, як мостом пішли перші люди, бойовики з підствольних гранатометів обстріляли сусідню ділянку у Станиці Луганській.

Нагадаємо, бойовики у селі Шуми Донецької області атакували з ПТРК військову вантажівку ЗСУ. Внаслідок обстрілу троє українських військових, зокрема одна жінка, отримали контузію.

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