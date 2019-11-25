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Факти / Україна / Політика

Клієнт Джуліані надав Конгресу США записи, пов’язані з Україною

Заарештований Лев Парнас, клієнт адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, надав Конгресу США записи, пов’язані з Україною.

Клієнт Джуліані надав Конгресу США записи, пов’язані з Україною

Клієнт адвоката президента США Руді Джуліані – Лев Парнас надав комітету з розвідки Палати представників записи і фотографії, які повинні пролити світло на зусилля Вашингтона змусити Київ розслідувати справу, пов’язану з колишнім віце-президентом Джо Байденом.

Про це повідомляє американський телеканал ABC News з посиланням на джерела.

Зокрема, матеріали містять обговорення між Джуліані та Дональдом Трампом.

Парнас надав записи у відповідь на повістку Конгресу.

Читайте: Імпічмент Трампу: в чому підозрюють Парнаса та Фрумана і до чого тут Україна

Адвокат Парнасу Джозеф Бонді відмовився від коментарів і нагадав, що Парнас публічно заявив про своє бажання надати Конгресу правдиву і важливу інформацію.

Нагадаємо, 13 листопада в Конгресі США почалися відкриті слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа.

Його звинувачують у тиску на Зеленського і затримці військової допомоги Україні, щоб домогтися початку розслідування проти Джо Байдена.

Фото: Dreamstime

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