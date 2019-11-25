Прокуратура Київської області оскаржила рішення суду про звільнення екс-нардепа Олега Ляшка на поруки.

Бориспільський міськрайонний суд рішенням від 19 листопада частково задовольнив клопотання місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу щодо Олега Ляшка.

– Не погоджуючись із вказаним рішенням, прокуратурою 22.11.2019 до Київського апеляційного суду скеровано апеляційну скаргу із вимогою про її скасування та обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – йдеться в заяві.

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Дата розгляду апеляційної скарги судом ще не визначена.

Нагадаємо, 19 листопада Олегу Ляшку обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки депутата від Європейської солідарності Вікторії Сюмар і депутата від Батьківщини Михайла Волинця.

6 листопада 2019 року між Олегом Ляшком і главою парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом стався конфлікт.

18 листопада Ляшку було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 346 ККУ – Погроза або насильство щодо державного діяча, умисне заподіяння такій особі тілесних ушкоджень у зв’язку з його державною діяльністю.

Джерело: прокуратура Київської області