Прокуратура Киевской области обжаловала решение суда об освобождении экс-нардепа Олега Ляшко на поруки.

Бориспольский горрайонный суд решением от 19 ноября частично удовлетворил ходатайство местной прокуратуры о применении меры пресечения в отношении Олега Ляшко.

– Не соглашаясь с указанным решением, прокуратурой 22.11.2019 в Киевский апелляционный суд направлена апелляционная жалоба с требованием о его отмене и избрании к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в заявлении.

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Дата рассмотрения апелляционной жалобы судом еще не определена.

Напомним, 19 ноября Олегу Ляшко избрана мера пресечения в виде личного поручительства депутата от Европейской солидарности Виктории Сюмар и депутата от Батькивщины Михаила Волынца.

6 ноября 2019 между Олегом Ляшко и главой парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом произошел конфликт.

18 ноября Ляшко сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 346 УКУ – Угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью.

Источник: прокуратура Київської області