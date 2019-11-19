Суд ухвалив рішення про обрання Олегу Ляшку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.

Екс-нардепу Олегу Ляшку було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки депутата Європейської солідарності Вікторії Сюмар і депутата Батьківщини Михайла Волинця.

Таке рішення ухвалив Бориспільський міськрайонний суд Київської області 19 листопада.

Ляшко зобов’язаний прибувати за вимогою слідчого прокурора чи суду, повідомляти про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з потерпілим чи свідком особисто чи через інших осіб.

Строк дії цих обов’язків визначається до 00.00 17 січня включно.

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Ляшко зі свого боку повідомив про намір оскаржувати рішення про вручення йому підозри.

– Ми оскаржуватимемо бездіяльність правоохоронних органів. Ми вимагатимемо порушення кримінального провадження проти Геруса.

Нагадаємо, 6 листопада 2019 року між Олегом Ляшком і главою парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом стався конфлікт.

18 листопада Ляшку було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного діяча, умисне заподіяння такій особі тілесних ушкоджень у зв’язку з його державною діяльністю) ККУ.