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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ вводить монети 5, 10 грн і оновлює купюри 50 і 200 грн

Металеві 5 гривень можна буде побачити в обігу вже 20-го грудня, а металеві 10 гривень введуть у другому кварталі 2020 року.

НБУ вводить монети 5, 10 грн і оновлює купюри 50 і 200 грн

Національний банк України введе в обіг металеві 5 гривень 20-го грудня цього року.

Про це розповів директор Департаменту грошового обігу Національного банку Віктора Зайвенка під час брифінгу.

Також у НБУ повідомили, що металеві 10 гривень з’являться в обігу в другому кварталі 2020 року.

Окрім цього, 20-го грудня 2019 року в обігу введуть 50-гривневі банкноти нового дизайну, а 25-го лютого 2020 року – оновлену банкноту в 200 грн.

НБУ вводить монети 5, 10 грн і оновлює купюри 50 і 200 грн / 3 фотографии

Українці зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами відповідних номіналів.

Захист

Обидві оновлені банкноти мають посилений захист. Так, покращено рельєфність елементів друку, зокрема елементу для людей з вадами зору. Змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист, серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків та розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Читайте: Українці зможуть купувати валюту і метали без обмежень – НБУ

Крім того, на оновленій банкноті номіналом 200 гривень, як і на банкнотах нового покоління номіналами 100, 500 і 1000 гривень , використано два інноваційні захисні елементи.

Один з них – це оптично-змінний елемент SPARK, який виконаний у вигляді стилізованого зображення водяної лілії та має поступово змінювати колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Інший – “віконна” захисна стрічка, яка містить зображення номіналу та графічного знаку гривні. Якщо змінювати кут нахилу банкноти, спостерігається кінетичний ефект – змінюється напрям руху її фонового зображення.

Нагадаємо, з 25 жовтня 2019 року НБУ ввів в обіг купюру номіналом 1000 грн.

Джерело: НБУ

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