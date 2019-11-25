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Факти / Україна

Я з першого дня відчуваю тиск – Скалецька

Голова МОЗ Зоряна Скалецька розповіла про тиск, який на неї здійснюється.

Зоряна Скалецька

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька зазначила, що їй щодня доводиться відчувати тиск, проте він її не змусить відступити від ухвалення рішень.

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– Я з першого дня відчуваю тиск. Тиск обставин, тиск умов, тиск задач, і це не означає, що це тиск, який змусить опустити руки. Якщо мається на увазі тиск незаконних дій, то ні. Я сподіваюся, що до нього справи не дійдуть, – заявила Скалецька у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

Вона додала, що її риторика, яка очільника МОЗ, полягає у прозорості, відкритості та зрозумілості для всіх.

Раніше Зоряна Скалецька зазначила, що підвищити рівень вакцинації серед дорослого населення допоможе інформаційна підтримка та підвищення обізнаності.

Джерело: Свобода слова

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