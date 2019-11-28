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Факти / Україна

Підозру волонтеру Марусі Звіробій не вручали – адвокат

Волонтер Маруся Звіробій проходить як свідок у справі ДБР щодо погрози вбивства президенту України Володимиру Зеленському.

Підозру волонтеру Марусі Звіробій не вручали – адвокат

Державне бюро розслідувань не підозрює волонтера Марусю Звіробій у погрозі вбивства президенту України Володимиру Зеленському.

За словами її адвоката Андрія Писаренка, Маруся Звіробій проходить як свідок у справі, яку розслідують за трьома статтями.

Йдеться про ст. 109 ч. 3 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча) і ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

Читайте: Обшук у Марусі Звіробій – що відомо про волонтера

– Вона не підозрюється і не звинувачується. Сьогодні її викликали до ДБР як свідка у цій справі на 2 грудня, – повідомив Писаренко.

Нагадаємо, 28 листопада агенти ДБР вручили Марусі Звіробій дозвіл на проведення обшуків, а також зажадали здати мобільний телефон.

Під час трансляції в соцмережах вона разом із народним депутатом Софією Фединою припустили, що в одній з поїздок на Донбас Зеленський може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Фото: marusya_zvirobiy

Джерело: The Бабель

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