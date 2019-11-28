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Факти / Україна / Політика

ДБР проводить обшуки в будинку волонтера Марусі Звіробій

Детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками в будинок волонтера Марусі Звіробій у Калинівці.

ДБР проводить обшуки в будинку волонтера Марусі Звіробій

Слідчий ДБР Ігор Ковіза спільно зі співробітниками Служби безпеки України та спецпідрозділом Альфа вручили Марусі Звіробій дозвіл на проведення обшуків, а також попросили здати мобільний телефон.

У свою чергу народний депутат Ірина Геращенко назвала обшуки в будинку волонтера “стрімким будівництвом поліцейської держави”.

Прес-служба ДБР підтвердила агентству Інтерфакс-Україна проведення обшуків у Звіробій в рамках розслідування справи про погрози президенту України.

– Дійсно проходять обшуки, – сказала прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова, не уточнивши при цьому деталей, оскільки слідчі дії ще тривають.

26 листопада Держбюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру в погрозі вбивства щодо президента України народному депутату і громадянці.

В інформації ДБР не вказують імена та прізвища нардепа і громадянки України, щодо яких спрямовані проекти підозр.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський під час спілкування з добровольцями в Золотому говорив на підвищених тонах.

Після цього на сторінці волонтера Марусі Звіробій у Facebook була оприлюднена трансляція, де вона з депутатом від фракції Європейська солідарність Софією Фединою обговорювали візит Зеленського в Золоте.

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