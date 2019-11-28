Бізнесмену з Одеси Вадиму Альперіну повідомили про підозру в організації корупційної схеми на митниці.

Детективи Національного антикорупційного бюро особисто вручили підозру одеському бізнесмену Вадиму Альперіну.

Його підозрюють в організації корупційної схеми на митниці, яка завдала збитків державі у розмірі близько 77,7 млн грн.

Злочинна схема була пов’язана з розмитненням імпортованих товарів за заниженими цінами.

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Дії Альперіна кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків і зборів), ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Нагадаємо, Вадима Альперіна затримали 27 листопада поблизу входу в Спеціальну антикорупційну прокуратуру.