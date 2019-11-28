PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Бізнесмену Альперіну повідомили про підозру

Бізнесмену з Одеси Вадиму Альперіну повідомили про підозру в організації корупційної схеми на митниці.

Бізнесмену Альперіну повідомили про підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро особисто вручили підозру одеському бізнесмену Вадиму Альперіну.

Його підозрюють в організації корупційної схеми на митниці, яка завдала збитків державі у розмірі близько 77,7 млн грн.

Злочинна схема була пов’язана з розмитненням імпортованих товарів за заниженими цінами.

Читайте: Розшук Вадима Альперіна: що відомо про “хрещеного батька української контрабанди”

Дії Альперіна кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків і зборів), ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Нагадаємо, Вадима Альперіна затримали 27 листопада поблизу входу в Спеціальну антикорупційну прокуратуру.

Джерело: САП

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Альперіна затримано в Києві
Альперіна затримано в Києві
Митниця
Розшук Вадима Альперіна: чи прийде на допит та чому відбуваються “посадки” у митниці
Альперін сам прийде на допит до САП – адвокат
Альперін сам прийде на допит до САП – адвокат
Вадим Альперін
Розшук Вадима Альперіна: що відомо про “хрещеного батька української контрабанди”
Зеленський обіцяє цінний подарунок за затримання Альперіна
Зеленський обіцяє цінний подарунок за затримання Альперіна
НАБУ
НАБУ затримало сімох митників
олександр корнієнко
Слуги народу не ходять на допити в НАБУ, бо нічого не брали – Корнієнко
Василь Грицак
НАБУ порушило справу проти екс-голови СБУ Грицака
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка